Billy Gilmour si è infortunato durante la partita contro la Scozia e rimarrà fuori dal campo per circa due mesi. Il Napoli dovrà affrontare questa assenza, che potrebbe influenzare le prossime partite di campionato. L'infortunio è stato confermato dai medici, che hanno indicato un periodo di recupero di due mesi. La squadra dovrà quindi riorganizzarsi senza il suo centrocampista per le prossime settimane.

Il Napoli dovrà fare i conti con lo stop di Billy Gilmour. Il centrocampista scozzese si è fermato durante gli impegni con la propria nazionale e sarà costretto a restare fuori per diverse settimane. Una notizia pesante anche sul piano personale, perché l’infortunio gli impedirà di partecipare al Mondiale. Il ko è arrivato sabato, nel corso dell’amichevole giocata dalla Scozia contro Curaçao. Le prime sensazioni non erano state incoraggianti. Gli esami successivi hanno poi confermato la necessità di uno stop prolungato. Secondo il Corriere dello Sport, il momento è particolarmente amaro per il giocatore: “Triste destino per Billy, ko sabato in amichevole contro Curaçao e costretto a dare forfait. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Gilmour si ferma: infortunio con la Scozia, stop di due mesi

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