Elogi politici e uffici nella Trump Tower | così Infantino è diventato amico di Donald

Un anno fa, Gianni Infantino e Eric Trump si scambiarono il trofeo del Mondiale per club, che fu poi esposto nella Trump Tower.

Un anno fa, Gianni Infantino ed Eric Trump, il figlio del presidente degli Stati Uniti si passarono tra le mani il trofeo del Mondiale per club, che sarebbe stato esposto alla Trump Tower. Sorrisi, parole d’affetto, pacche sulle spalle. I due avevano appena stretto un accordo per l’affitto alla Fifa degli spazi collocati al 17° piano del grattacielo sulla Fifth Avenue di Manhattan. L’organo di governo del calcio mondiale aveva già uffici a Miami, ma "per essere globali bisogna essere ovunque, e quindi dobbiamo essere anche a New York", spiegò Infantino. Un affitto per alcune decine di migliaia di dollari al mese. Una goccia nel mare per il bilancio della Fifa, che grazie alla Coppa del Mondo americana si aspetta di registrare ricavi per 14 miliardi di dollari in questo quadriennio. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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