Infantino-Trump l' abbraccio fatale che rovina il calcio

Giovedì si è svolto un incontro tra il presidente della FIFA e l'ex presidente degli Stati Uniti. Durante l'incontro, si sono stretti la mano e si sono abbracciati pubblicamente, attirando l'attenzione dei media. L'evento ha suscitato molte discussioni, poiché rappresenta un momento di vicinanza tra le due figure. Nessun dettaglio sui contenuti della conversazione è stato reso noto.

Voleva essere il Re Sole del calcio, è diventato lo strumento di Donald Trump. E in questo processo di sottomissione al potere politico Gianni Infantino ha minato le fondamenta dello sport che dirige. L’affare Balogun di fatto cancella la sacralità del regolamento, che d’ora in poi potrà essere interpretato ad hoc. Il ruolo del giudice di gara viene totalmente esautorato. Questo Mondiale si era aperto con uno scandalo arbitrale, il rifiuto del visto al miglior fischietto africano del 2025, il somalo Omar Artan, ed è naufragato sugli scogli di un secondo scandalo arbitrale. Infantino non ha difeso Artan, scandalizzando l’intero continente africano nel quale il presidente della Fifa ramazza in egual misura voti di presidenti federali e dissenso. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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