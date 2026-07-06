Jurgen Klopp, vicino a diventare il nuovo ct della Germania dopo le dimissioni di Tuchel, ha detto la sua sulla vicenda Balogun: "Se davvero Trump e Infantino si sono parlati di questo, siamo alla follia. Bisogna dire che questo è il nostro gioco, non il loro. Questi due personaggi non sanno nulla di calcio e non dovrebbero averci niente a che fare. Tutti noi prendiamo decisioni sbagliate ma, nel corso della vita, impariamo a conviverci. In passato sono state date tante espulsioni ridicole, che era evidente a tutti fossero sbagliate. Ma ciononostante restavano espulsioni, perché ormai la decisione era stata presa. Quella di Balogun è un'espulsione giusta, perché questo dicono le regole". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Klopp: "Trump e Infantino hanno parlato di Balogun? Gente che non dovrebbe avere a che fare con il calcio"

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