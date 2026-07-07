Circa trenta eurodeputati europei hanno richiesto alle federazioni calcistiche di indagare sul ruolo del presidente della Fifa nella sospensione della squalifica di un attaccante statunitense. La richiesta si concentra sulla necessità di verificare eventuali responsabilità o influenze da parte del massimo organismo calcistico internazionale riguardo alla revoca della sanzione. La questione riguarda specificamente la decisione di sospendere la squalifica dell’atleta.

Una trentina di parlamentari europei chiede alle Federazioni calcistiche di approfondire il ruolo del presidente della Fifa nella sospensione della squalifica dell'attaccante statunitense. 🔗 Leggi su Repubblica.it

© Repubblica.it - Caso Balogun, gli eurodeputati contro la Fifa: "Verifiche sul ruolo di Infantino"

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