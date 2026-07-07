deputati ue contro infantino della fifa dopo il caso balogun trump raccolta firme per indagare su di lui

Anche i deputati Ue si scagliano contro il presidente Fifa Gianni Infantino per il caso Balogun – Trump ai Mondiali 2026, lanciando una raccolta firme per indagare su di lui. La nazionale Usa ha potuto schierare l’attaccante nonostante il cartellino rosso da lui ricevuto nella partita precedente, ma ciò non è bastato per battere il Belgio, che vincendo contro gli Stati Uniti ha conquistato l’accesso ai quarti di finale. La raccolta firme contro Infantino per il caso Balogun ai Mondiali Il testo della lettera contro Infantino sul caso Balogun - Trump Usa-Belgio 1-4 nella notte italiana ai Mondiali 2026 La raccolta firme contro Infantino per... 🔗 Leggi su Virgilio.it

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