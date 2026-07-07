Un confronto si è aperto tra il generale e Forza Italia, che gli ha chiesto di non assumere il ruolo di vittima. Nel frattempo, si è intensificato il dibattito sull’indagine avviata contro il gruppo politico Europa delle Nazioni Sovrane (Esn), di cui fa parte anche Vannacci. La procedura di verifica riguarda il partito di destra radicale nato dopo le elezioni europee del 2024. Vannacci, leader di Futuro Nazionale, ha criticato il Parlamento europeo e il Ppe.

Nuovo confronto politico in Europa dopo l’avvio di una procedura di verifica nei confronti di Europa delle Nazioni Sovrane (Esn), il gruppo di destra radicale nato dopo le elezioni europee del 2024 e del quale fa parte anche Roberto Vannacci, leader di Futuro Nazionale. Il Parlamento europeo ha approvato la richiesta di un’indagine sul partito con 414 voti favorevoli, 224 contrari e 18 astensioni. L’obiettivo è accertare se il movimento rispetti i valori fondamentali dell’Unione europea. La reazione di Vannacci contro Ppe e Forza Italia. La decisione ha provocato la reazione di Vannacci, che ha criticato il voto favorevole arrivato anche dal Partito popolare europeo e da Forza Italia. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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© Thesocialpost.it - Indagine sull’Esn, scontro tra Vannacci e Forza Italia: “Non faccia la vittima”. Il generale attacca il Ppe

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