Il Parlamento europeo ha approvato un’indagine ufficiale sul partito di estrema destra Europa delle Nazioni Sovrane (Esn), nato dopo le elezioni del 2024 con il sostegno di Afd e con la presenza del leader di Futuro Nazionale, Roberto Vannacci. La decisione segue le accuse rivolte a Vannacci da Forza Italia, che lo ha criticato per aver assunto atteggiamenti vittimistici e aver avuto rapporti con gruppi negazionisti della Shoah.

Il Parlamento europeo ha dato il via libera a un’indagine ufficiale sul partito di estrema destra Europa delle Nazioni Sovrane (Esn), nato dopo le europee del 2024 su iniziativa dell’Afd e di cui fa parte anche il leader di Futuro Nazionale Roberto Vannacci. Con 414 voti favorevoli, 224 contrari e 18 astensioni, la Camera Ue ha chiesto all’Autorità per i partiti politici di verificare se il soggetto politico sia conforme ai valori dell’Ue. Il generale Vannacci si è scagliato contro l’iniziativa, mettendo nel mirino soprattutto il Ppe e Forza Italia, rei di aver votato insieme ai socialdemocratici, Left e Renew. La risposta degli azzurri non s’è fatta attendere. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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© Ilgiornale.it - Indagine sull'Esn, Forza Italia stronca Vannacci: "Non faccia la vittima, va a braccetto con i negazionisti della Shoah"

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