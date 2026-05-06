Oggi si è svolto l’interrogatorio di Andrea Sempio presso la procura di Garlasco. L’uomo, coinvolto nell’indagine in corso, ha deciso di non rispondere alle domande dei pubblici ministeri. Si tratta del primo confronto diretto tra Sempio e gli inquirenti dall’apertura dell’indagine. Contestualmente, è stato ascoltato anche Marco Poggi, testimone e amico di Sempio, con cui si sono incrociati alcuni destini legati al caso.

Garlasco (Pavia), 6 maggio 2026 - Oggi è il giorno dell’interrogatorio di Andrea Sempio, che resterà in silenzio davanti ai pm. Mentre pare allontanarsi, almeno alla settimana prossima, il momento della chiusura indagini (che prima della convocazione si ipotizzava già per domani) che darà il via libera anche all’iter per la revisione della condanna definitiva che Alberto Stasi sta ormai quasi finendo di scontare per l’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco il 13 agosto 2007. Le gemelle Cappa: “Chiara non aveva mai nominato Sempio con noi. Il suo nome è spuntato solo nel 2016” Marco Poggi e Andrea Sempio da ragazzi Ancora una volta i destini dei...🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Sempio, primo faccia a faccia con i pm: “Indagine aperta, non parla”. Incrocio di destini con l’amico-testimone Marco Poggi

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