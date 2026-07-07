In merito all'inchiesta della Procura di Bari che a carico di Luigi e Aurelio De Laurentiis, il primo amministratore unico della SSC Bari e il secondo presidente del cda del Napoli e legale rappresentante della Filmauro, indagati per i reati di false comunicazioni sociali (bilancio dell'esercizio 2024 del Bari calcio) e bancarotta fraudolenta connessa alla richiesta di apertura della procedura di liquidazione giudiziale, presentata per l'insolvenza della società sportiva barese, il Napoli stesso ha emesso il seguente comunicato: "SSC Bari, SSC Napoli, Aurelio e Luigi De Laurentiis hanno appreso esterrefatti le contestazioni sollevate nel decreto di perquisizione e sequestro emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari, ed eseguito questa mattina. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Indagine su Luigi e Aurelio De Laurentiis, il comunicato: "Esterrefatti, la nostra posizione verrà chiarita rapidamente"

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De Laurentiis indagati per bancarotta: perquisizioni a Napoli, Bari e Roma

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