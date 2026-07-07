Aurelio De Laurentiis e il figlio luigi indagati per bancarotta fraudolenta indagine su Bari calcio Napoli e Filmauro
Un’indagine in corso coinvolge il presidente di una società calcistica e suo figlio, entrambi indagati per bancarotta fraudolenta. L’indagine si concentra sui bilanci, le note integrative e le relazioni sulla gestione di una squadra di calcio, con approfondimenti supportati da consulenze tecniche. Le attività investigative riguardano anche una società di produzione cinematografica e un club di calcio, senza ulteriori dettagli sui soggetti coinvolti.
Il provvedimento, secondo la ricostruzione investigativa, nasce da approfondimenti su bilanci, note integrative e relazioni sulla gestione della SSC Bari, accompagnati da consulenze tecniche. Da questi esami sarebbe emerso un quadro di perdita sistemica della società tra il 2019 e il 2025, per circa. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
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Indagati Aurelio e Luigi De Laurentiis: inchiesta per bancarotta fraudolenta
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#Calcio Aurelio e Luigi De Laurentiis sono indagati per bancarotta fraudolenta in relazione a 30 milioni di debiti. Perquisizioni nelle sedi delle due società calcistiche Bari e Napoli. Al centro delle indagini la cessione di un calciatore. x.com
Come riportato da ANSA, Luigi e Aurelio De Laurentiis sono indagati dalla Procura della Repubblica per varie ipotesi di reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, bancarotta fraudolenta impropria da reato societario, bancarotta fraudolenta impropria da rea facebook
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