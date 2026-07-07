La Procura di Bari ha aperto un’indagine sulla famiglia De Laurentiis, coinvolgendola in un procedimento che mira al fallimento di un club di calcio pugliese. I pubblici ministeri hanno iscritto nel registro degli indagati Aurelio e Luigi De Laurentiis. Contestualmente, la Guardia di Finanza sta esaminando anche l’operazione finanziaria che portò un calciatore al Cagliari.

La famiglia De Laurentiis vive ore di apprensione. Aurelio e Luigi sono indagati dalla Procura di Bari che chiede il fallimento del club pugliese. Sotto la lente d’ingrandimento della Guardia di Finanza anche l’operazione che portò Caprile al Cagliari. De Laurentiis, le indagini riguardano la Società del Bari. Aurelio e Luigi De Laurentiis sono indagati dalla Procura di Bari per i reati di false comunicazioni sociali e di bancarotta fraudolenta impropria. Ne scrive l’edizione online de “La Gazzetta dello Sport”. Il reato contestato si presenta sotto tre diversi profili: per distrazione, da reato societario e da operazioni dolose, nell’ambito della procedura di liquidazione giudiziale aperta per l’insolvenza del Bari. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

© Gbt-magazine.com - Indagine De Laurentiis, sotto la lente anche l’operazione Caprile

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