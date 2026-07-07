Bari false comunicazioni sociali e bancarotta fraudolenta | indagati Aurelio e Luigi De Laurentiis

Aurelio e Luigi De Laurentiis sono indagati dalla Procura di Bari per false comunicazioni sociali e bancarotta fraudolenta. Le accuse riguardano la richiesta di apertura della procedura di liquidazione giudiziale del club calcistico, presentata per insolvenza. L’indagine è in corso e riguarda eventuali irregolarità nelle comunicazioni ufficiali e nella gestione finanziaria della società.

Aurelio e Luigi De Laurentiis sono indagati dalla Procura di Bari per i reati di false comunicazioni sociali e e bancarotta fraudolenta connessa alla richiesta di apertura della procedura di liquidazione giudiziale, presentata per l'insolvenza del Bari. Sono in corso perquisizioni della Guardia di Finanza nelle sedi della società pugliese, del Napoli e della Filmauro nell'ambito di un'indagine scaturita da approfondimenti su bilanci, note integrative e relazioni sulla gestione della società barese. Da questi, sarebbe emerso che il Bari è in perdita sistemica (circa 30 milioni di euro nel periodo 2019-2025) e "risulta gravata da rilevante deficit patrimoniale e da consistente esposizione debitoria, in assenza di un concreto piano di riequilibrio". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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Indagati Aurelio e Luigi De Laurentiis: inchiesta per bancarotta fraudolenta

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