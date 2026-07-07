Il Circolo Sandro Maltagliati ha scritto al sindaco per segnalare il degrado di via Mammianese e delle strade del paese. Secondo il presidente, Paolo Biagini, si tratta di un problema di incuria e abbandono, anche in zone di montagna. La lettera chiede interventi immediati per migliorare le condizioni delle strade e contrastare il deterioramento. La questione riguarda sia le vie principali che le strade interne del territorio.

A nome del Circolo Sandro Maltagliati, di cui è presidente, Paolo Biagini ha scritto al sindaco Riccardo Franchi per denunciare il pessimo stato in cui versano via Mammianese e le strade del paese. " Vellano – spiega – versa nel più profondo stato di abbandono e di degrado, con strade sudice, piene di rovi e erbacce, lastricato smosso, piante da potare e polloni da tagliare per consentire il parcheggio delle auto, mettere in sicurezza le linee elettriche che fanno corpo unico con i rami, rappresentando un reale pericolo. Se a questo si aggiunge la drammatica situazione in cui versano le strade provinciali – aggiunge – emerge un quadro al limite della sopportazione, fortemente denigrante, offensivo per chi ha scelto di continuare a vivere nei paesi della montagna". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Incuria a Vellano e in montagna: "Adesso basta"

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