Lavori e strade rattoppate Fasano scrive all’ufficio tecnico | Basta incuria subito controlli

Il neo sindaco di Gallipoli ha scritto all’ufficio tecnico comunale e alla dirigente, chiedendo controlli immediati su lavori e strade rattoppate. La richiesta arriva due giorni dopo la sua proclamazione, a seguito di un primo incontro con i dirigenti comunali. Fasano ha evidenziato la necessità di intervenire per eliminare l’incuria e migliorare lo stato delle strade.

GALLIPOLI - Dopo il primo incontro con i dirigenti comunali, a due giorni dalla sua proclamazione, il neo sindaco di Gallipoli, Flavio Fasano, ha inoltrato una richiesta formale indirizzata nello specifico all’ufficio tecnico comunale e alla dirigente, Luisella Guerrieri, al fine di fare il punto. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

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