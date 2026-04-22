Durante un congresso provinciale, un collega ha colpito un altro con uno schiaffo, portando a una reazione di gelo all’interno del partito Fratelli d’Italia. Una persona coinvolta ha dichiarato di voler denunciare l’accaduto, affermando che non intende tollerare ulteriori comportamenti simili. La vicenda è ora sotto l’attenzione delle autorità competenti.

Un episodio avvenuto durante un congresso provinciale ha acceso i riflettori su una vicenda interna a Fratelli d’Italia, finita ora all’attenzione delle autorità. Al centro del caso c’è una presunta aggressione tra due militanti, avvenuta davanti ad altri partecipanti e sfociata in una denuncia formale ai carabinieri. Il fatto si inserisce in un contesto già delicato per le dinamiche interne del movimento giovanile, e rischia di avere ripercussioni politiche oltre che giudiziarie. A pesare non è solo l’episodio in sé, ma anche il clima che emerge dal racconto dei protagonisti e dai precedenti citati. La denuncia: “Afferrato per il collo e schiaffeggiato”.🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Preso a schiaffi dal collega, gelo in FdI: “Adesso basta, denuncio”

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