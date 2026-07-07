Incredibile rimonta dell' Argentina | sotto di due gol ribalta l' Egitto e conquista i quarti

Notizia in breve

L'Argentina ha vinto 3-2 contro l'Egitto, dopo essere stata sotto di due gol. La partita si è conclusa con i sudamericani che hanno ribaltato il risultato e conquistato i quarti di finale. La squadra argentina ha segnato tre gol nel secondo tempo, dopo aver subito due reti nel primo. Tra i protagonisti, Romero ha ricevuto il punteggio più alto, 7,5, mentre Molina è stato sostituito al 28’ del secondo tempo. Gli egiziani sono usciti dalla competizione.