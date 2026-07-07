Incredibile rimonta dell' Argentina | sotto di due gol ribalta l' Egitto e conquista i quarti
L'Argentina ha vinto 3-2 contro l'Egitto, dopo essere stata sotto di due gol. La partita si è conclusa con i sudamericani che hanno ribaltato il risultato e conquistato i quarti di finale. La squadra argentina ha segnato tre gol nel secondo tempo, dopo aver subito due reti nel primo. Tra i protagonisti, Romero ha ricevuto il punteggio più alto, 7,5, mentre Molina è stato sostituito al 28’ del secondo tempo. Gli egiziani sono usciti dalla competizione.
Argentina-Egitto: 3-2 ARGENTINA (4-1-3-2): E. Martinez 6; Molina 5 (28' st Montiel 6.5), Romero 7.5 (50' st Medina sv), Lis. Martinez 5, Tagliafico 6 (21' st Nico Gonzalez 6); Paredes 6.5; De Paul 5 (21' st Lautaro 7), Fernandez 7.5, Mac Allister 6.5; Messi 7.5, Alvarez 5.5 (50' st Otamendi sv). In panchina: Musso, Rulli, Senesi, Barco, Lo Celso, Palacios, Almada, Simeone, Nico Paz, Lopez. Allenatore: Scaloni 7. EGITTO (4-2-3-1): Shobeir 7.5; Hany 6, Rabia 5.5, Ibrahim 6.5, Hafez 6; Ateya 5.5, Lasheen 6 (51' st Zizo sv); Haissem Hassan 7 (28' st Trezeguet sv), Salah 6.5, Ashour 6 (1' st Fathy 5.5); Zico 7. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it
Rimonta INCREDIBILE dellArgentina!
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