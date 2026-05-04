Perde il controllo dell' auto e si cappotta fuori strada | madre e figlia trasportate in ospedale

Nel pomeriggio di oggi, alle 14, si è verificato un incidente nel Ravennate in cui un'auto si è cappottata fuori strada. A bordo c'erano una madre e una figlia, entrambe trasportate in ospedale per le ferite riportate. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine per gestire la situazione e ricostruire la dinamica dell'incidente.

Ancora un grave incidente nel Ravennate, con madre e figlia che finiscono in ospedale. E' successo alle 14.30 di oggi in via Sant'Andrea a Faenza. Qui, per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri di Faenza viaggiava in direzione di Solarolo una Opel Meriva, condotta da una donna.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Notizie correlate Perde controllo dell'auto e 'vola' fuori strada: uomo liberato dalle lamiere, portato d'urgenza in ospedaleIl grave incidente d'auto nella notte: i Vigili del Fuoco lo hanno estratto dall'abitacolo, poi affidato al 118 che lo ha trasportato al Bufalini Un... Leggi anche: Perde il controllo dell'auto e carambola fuori strada Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Paura sulla strada all'alba, perde il controllo dell'auto in paese e il mezzo si ribalta (FOTO): in azione i vigili del fuoco e i soccorsi con l'ambulanza; Incidente a Civitavecchia: perde controllo dell'auto alla rotatoria e si schianta contro un muro; Perde il controllo dell'auto e carambola fuori strada; Perde il controllo dell’auto a causa di una grossa buca. Tragedia a Monastier: perde il controllo dell'Harley Davidson e muore a 56 anniPochi minuti prima delle 18 di sabato 2 maggio Fausto Lamonato, residente a Ponzano, ha perso il controllo della moto su cui stava viaggiando, finendo la sua corsa nel fosso a bordo strada. Sul posto ... trevisotoday.it Perde il controllo della Harley Davidson e si schianta fuori strada: morto sul colpoMONASTIER DI TREVISO – Un motociclista ha perso la vita nel tardo pomeriggio di oggi, sabato 2 maggio 2026, in seguito a un grave incidente avvenuto a Monastier. Secondo le prime informazioni, l’uomo ... nordest24.it Tutto MTB e Ciclismo. bbox · Shining Stars. Perde il controllo sul trail - facebook.com facebook #Thorstvedt decisivo, Tomori esagera. Berardi il migliore e Jashari si perde: pagelle Sassuolo-Milan x.com