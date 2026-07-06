Un veicolo della Misericordia è uscito di strada nel pomeriggio ad Anghiari, provocando il ricovero di due anziani. Il conducente ha perso il controllo del mezzo, che si è ribaltato o fermato fuori dalla carreggiata. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine per le operazioni di assistenza e i rilievi. Le condizioni dei due anziani sono da chiarire, mentre il mezzo è stato messo in sicurezza.

Paura nel pomeriggio di oggi ad Anghiari, dove un mezzo della Misericordia di Anghiari è uscito di strada dopo che il conducente ne ha perso il controllo. L’incidente è avvenuto alle 16:42 in località Colignola. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con l’ambulanza India 5 della Misericordia di Pieve Santo Stefano e un mezzo BLSD della Misericordia di Arezzo, oltre ai Vigili del Fuoco e ai Carabinieri per i rilievi e la gestione della viabilità. A bordo del Doblò della Misericordia si trovavano due pazienti, una donna di 92 anni e una di 82 anni, che sono state soccorse e trasportate al Pronto Soccorso dell’Ospedale della Valtiberina. Entrambe sono state classificate in codice verde, senza riportare ferite di particolare gravità. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Fuori strada un mezzo della Misericordia ad Anghiari: due anziani in ospedale

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