Fuori strada un mezzo della Misericordia ad Anghiari | due anziani in ospedale
Un veicolo della Misericordia è uscito di strada nel pomeriggio ad Anghiari, provocando il ricovero di due anziani. Il conducente ha perso il controllo del mezzo, che si è ribaltato o fermato fuori dalla carreggiata. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine per le operazioni di assistenza e i rilievi. Le condizioni dei due anziani sono da chiarire, mentre il mezzo è stato messo in sicurezza.
Paura nel pomeriggio di oggi ad Anghiari, dove un mezzo della Misericordia di Anghiari è uscito di strada dopo che il conducente ne ha perso il controllo. L’incidente è avvenuto alle 16:42 in località Colignola. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con l’ambulanza India 5 della Misericordia di Pieve Santo Stefano e un mezzo BLSD della Misericordia di Arezzo, oltre ai Vigili del Fuoco e ai Carabinieri per i rilievi e la gestione della viabilità. A bordo del Doblò della Misericordia si trovavano due pazienti, una donna di 92 anni e una di 82 anni, che sono state soccorse e trasportate al Pronto Soccorso dell’Ospedale della Valtiberina. Entrambe sono state classificate in codice verde, senza riportare ferite di particolare gravità. 🔗 Leggi su Lortica.it
Notizie e thread social correlati
Auto fuori strada e schianto in moto: notte di incidenti nel Comasco, due uomini in ospedaleNella notte e nelle prime ore del mattino nel Comasco si sono verificati due incidenti gravi.
Perde il controllo dell'auto e si schianta fuori strada: due persone finiscono in ospedaleQuesta mattina, alle porte di Ravenna, un incidente stradale ha coinvolto un'auto che ha perso il controllo, finendo fuori strada.
Temi più discussi: Arzachena, l’auto vola fuori strada e finisce in mezzo alla vegetazione; Auto fuori strada nel Foggiano, tre morti; Auto fuori strada, feriti dopo un volo nella scarpata; Geely Galaxy Cruiser 700: svelati gli interni del fuoristrada da oltre 1.100 CV.
Una macchina è finita fuori strada, piombando nel fosso lungo il raccordo autostradale. In corso le operazioni di recupero del mezzo. Non sono note le condizioni di salute di chi si trovava all’interno dell’auto. IN AGGIORNAMENTO #news #amarantochann facebook
Oltre 400 kg di hashish sequestrati dalla Guardia di Finanza a Catania nel corso di mirati controlli stradali. Lo stupefacente, già confezionato e diviso in panetti, era occultato all’interno di un fuoristrada. Il conducente del mezzo, classe 1992, è stato arrestato. S x.com
Mezzo pesante fuori strada a Tufara Valle, traffico rallentatoDisagi alla circolazione questa mattina lungo la Strada Statale Appia, in località Sferracavallo, a Tufara Valle, in direzione Benevento. Per cause ancora in corso di accertamento, un mezzo pesante è ... ntr24.tv
Arzachena, l’auto vola fuori strada e finisce in mezzo alla vegetazioneDue feriti lungo la circonvallazione del paese ... msn.com