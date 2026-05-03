Nella giornata di domenica, un autobus è uscito dalla carreggiata nel villaggio di Dobrá Niva, in Slovacchia, provocando il ferimento di almeno nove persone. I soccorritori sono intervenuti sul posto per prestare assistenza ai coinvolti e trasportarli in ospedale. L'incidente ha causato disagi alla viabilità locale, mentre le autorità hanno avviato le verifiche per accertare le cause dell'accaduto.

Almeno nove persone sono rimaste ferite in modo lieve domenica in seguito a un incidente stradale che ha coinvolto un autobus nel villaggio di Dobrá Niva, in Slovacchia. Sul posto sono intervenute ambulanze e squadre di soccorso aereo. Le autorità hanno dichiarato che l’autobus era diretto in Polonia, con a bordo 16 passeggeri e due autisti. Tra i passeggeri c’erano cittadini ungheresi, polacchi, ucraini e slovacchi. La polizia ha avviato un’indagine sulle cause dell’incidente. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong .🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Slovacchia, un autobus finisce fuori strada: almeno nove feriti

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