Incidente stradale a Milano scontro tra bici e camion | morta una ciclista

Da fanpage.it 7 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Una donna di 67 anni è morta dopo essere stata investita da un camion mentre pedalava in bicicletta a Milano. L’incidente è avvenuto sulla strada principale e la donna è stata trasportata in ospedale, ma è deceduta poco dopo il ricovero. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non è stato possibile salvarla. La polizia ha avviato le indagini per chiarire la dinamica dell’incidente.

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Incidente stradale a Milano dove una bici è stata investita da un camion. In sella alla bici c'era una donna di 67 anni che è morta poco dopo il ricovero. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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