Incidente sul viale Gazzi scontro tra auto e bici | ciclista travolta resta a terra la corsa in ospedale

Nella tarda mattinata si è verificato un incidente sul viale Gazzi, quando un'auto e una bicicletta sono entrate in collisione. Un ciclista è stato travolto e si è trovato a terra, mentre la persona al volante si è fermata sul posto. Sul luogo sono intervenuti i soccorsi, e il ciclista è stato trasportato in ospedale per le cure del caso. Le autorità stanno ancora indagando sulla dinamica dell’incidente.

Incidente nella tarda mattinata sul viale Gazzi, dove un’auto e una bicicletta sono rimaste coinvolte in uno scontro per cause ancora in fase di accertamento. Secondo una prima ricostruzione si tratterebbe di un tamponamento.Ad avere la peggio una donna di 42 anni, che era in sella alla.🔗 Leggi su Messinatoday.it Notizie correlate Incidente stradale tra bici e moto sul lungomare Tafuri: ciclista in ospedaleSul posto sono giunti i sanitari del 118 e gli agenti della polizia municipale per ricostruire dinamica e responsabilità del sinistro Paura, questa... Leggi anche: Scontro auto-bici: ciclista sbalzato sull'asfalto, portato in ospedale