Una donna di 67 anni è deceduta al Niguarda dopo essere stata investita da un camion tra via Gattamelata e via Colleoni, vicino alla zona Fiera. La ciclista è stata colpita mentre pedalava e i soccorsi non hanno potuto salvarla. La polizia ha avviato le indagini per chiarire la dinamica dell’incidente. La strada è stata chiusa temporaneamente per i rilievi.

A Milano una ciclista è morta investita da un camion in zona Fiera: la donna aveva 67 anni, a nulla sono serviti i soccorsi e la corsa al Niguarda. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Ciclista morta investita da un camion a Milano tra via Gattamelata e via Colleoni, donna deceduta al Niguarda

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