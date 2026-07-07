Un incidente mortale si è verificato in città, coinvolgendo una ciclista. Sul luogo sono intervenute un'ambulanza e le forze di polizia. La donna è deceduta a seguito dello scontro, avvenuto in una zona urbana trafficata. Le autorità stanno conducendo le indagini per chiarire le dinamiche dell'incidente. Nessuna altra persona è rimasta coinvolta o ferita.

Una tranquilla giornata in città si è trasformata in pochi istanti in una tragedia. Una ciclista ha perso la vita dopo essere stata coinvolta in un violentissimo impatto con un mezzo pesante, un incidente che riporta ancora una volta al centro dell’attenzione il tema della sicurezza stradale e della convivenza tra biciclette e camion nei centri urbani. L’allarme è scattato poco prima delle 13, quando alcuni passanti hanno assistito alla drammatica scena e hanno immediatamente richiesto l’intervento dei soccorsi. Sul posto sono arrivati in pochi minuti i sanitari dell’Areu con un’ambulanza e un’automedica. I medici hanno tentato a lungo di stabilizzare la ciclista prima del trasporto d’urgenza in ospedale, ma le gravissime lesioni riportate nell’impatto non le hanno lasciato scampo. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

© Caffeinamagazine.it - Incidente mortale in città, ambulanze e polizia sul posto

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Cerignola, non si ferma allalt: folle inseguimento in città, volante della Polizia sul marciapiede

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