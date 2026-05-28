Un uomo armato di coltello ha accoltellato diverse persone in una stazione affollata nelle prime ore del mattino. La scena si è trasformata in un caos con urla e panico tra i presenti. Sul posto sono intervenute immediatamente la polizia e le ambulanze, che hanno soccorso le vittime e messo in sicurezza l’area. Le autorità stanno indagando sull’accaduto, mentre si cercano ulteriori dettagli sul movente dell’attacco.

Attimi di puro terrore in una stazione ferroviaria affollata nelle prime ore del mattino, quando un uomo armato di coltello ha improvvisamente seminato il panico tra i pendolari in attesa del treno. Erano circa le 8.30 quando l’aggressore è uscito dall’atrio e ha iniziato a colpire diverse persone davanti agli occhi increduli di chi stava raggiungendo il posto di lavoro o tornando a casa. Le urla, la fuga disperata e il caos hanno trasformato in pochi secondi una normale mattinata in una scena drammatica. Secondo le prime testimonianze raccolte sul posto, alcune persone sarebbero crollate a terra subito dopo essere state raggiunte dai fendenti. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

© Caffeinamagazine.it - “Tutti urlavano”. Accoltella persone alla stazione, terrore in centro: polizia e ambulanze sul posto

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