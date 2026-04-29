Questa mattina si è verificato un incidente lungo una strada principale del territorio foggiano, coinvolgendo uno scooter e un tir. Sul posto sono arrivati i soccorsi e la polizia, che ha stabilito il blocco temporaneo del traffico. La strada rimane chiusa mentre vengono effettuati i rilievi e gli accertamenti necessari. Nessuna altra informazione è ancora stata resa nota.

Un grave incidente stradale ha interrotto la normale circolazione lungo una delle principali arterie del territorio foggiano, determinando rallentamenti e l’intervento immediato dei soccorsi. L’episodio si è verificato nella mattinata di oggi e ha richiesto la gestione della viabilità e l’avvio degli accertamenti per chiarire l’esatta dinamica dei fatti. Incidente sulla Statale 16 ad Apricena: una donna perde la vita. Nella mattinata del 29 aprile 2026, lungo la strada statale 16 “Adriatica”, nel territorio di Apricena (provincia di Foggia), si è verificato un incidente con esito mortale. Il sinistro è avvenuto al km 631,900 e ha avuto ripercussioni sulla viabilità, con traffico rallentato e interventi in corso per ripristinare la regolare circolazione.🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Incidente mortale in mattinata, con lo scooter contro un tir. Statale bloccata, polizia sul posto

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