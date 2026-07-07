Due persone sono rimaste ferite in un incidente avvenuto ieri in via Vittorio Emanuele a Benevento. Una Kia bianca con a bordo una coppia di coniugi si è scontrata con una Ford Puma nera, condotta da un uomo di 50 anni, all’incrocio. L’automobilista alla guida della Ford è risultato positivo all’alcol test. Le cause dello scontro sono ancora in fase di accertamento.

Tempo di lettura: < 1 minuto Incidente stradale con due feriti nella giornata di ieri in via Vittorio Emanuele a Benevento. Per cause ancora in corso di accertamento, una Kia bianca con a bordo una coppia di coniugi è stata coinvolta in uno scontro, all’altezza di un incrocio, con una Ford Puma nera condotta da un uomo di 50 anni. Nell’impatto i due occupanti della Kia hanno riportato lievi traumi. Trasportati in ospedale per le cure del caso, i feriti hanno ricevuto una prognosi rispettivamente di tre e sette giorni. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per i rilievi e gli accertamenti. Il conducente della Ford Puma è stato sottoposto all’alcol test, risultando positivo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Incidente in via Vittorio Emanuele: due feriti, automobilista positivo all’alcol test

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Continua la scia di sangue a Napoli: incidente a Corso Vittorio Emanuele: morto prof. Ferraro

Notizie e thread social correlati

Incidente alla Cortina del Porto: due feriti e via Vittorio Emanuele chiusaOggi pomeriggio, intorno alle 14, nella zona della Cortina sul Porto si è verificato un incidente tra un'auto e uno scooter.

Positivo all'alcol test dopo un incidente: patente ritirata a un 42enneNella zona di Capaccio Paestum, le forze dell'ordine hanno fermato un uomo di 42 anni coinvolto in un incidente, sottoponendolo ai test di alcol.

Argomenti più discussi: Moto contro auto in piazza Vittorio Emanuele; Galleria Vittorio Emanuele, la rete anti piccioni si stacca e penzola sui passanti: l'intervento dei vigili del fuoco; Bari, al via i lavori per il BRT in corso Vittorio Emanuele; I lavori del Brt arrivano nel cuore di Bari: per un mese cantieri su corso Vittorio Emanuele.

Omicidio Piersanti Mattarella, svolto l'incidente probatorio sull'impronta reddit

Bari, corso Vittorio Emanuele dimezzato dal cantiere Brt: cancellata la pista ciclabileCome è accaduto sul lungomare Nazario Sauro anche sul corso i percorsi ciclabili saranno cancellate dal nuovo sistema di bus elettrici: i lavori dureranno un ... bari.repubblica.it