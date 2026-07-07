Incidente in via Vittorio Emanuele | due feriti automobilista positivo all’alcol test
Due persone sono rimaste ferite in un incidente avvenuto ieri in via Vittorio Emanuele a Benevento. Una Kia bianca con a bordo una coppia di coniugi si è scontrata con una Ford Puma nera, condotta da un uomo di 50 anni, all’incrocio. L’automobilista alla guida della Ford è risultato positivo all’alcol test. Le cause dello scontro sono ancora in fase di accertamento.
Tempo di lettura: < 1 minuto Incidente stradale con due feriti nella giornata di ieri in via Vittorio Emanuele a Benevento. Per cause ancora in corso di accertamento, una Kia bianca con a bordo una coppia di coniugi è stata coinvolta in uno scontro, all’altezza di un incrocio, con una Ford Puma nera condotta da un uomo di 50 anni. Nell’impatto i due occupanti della Kia hanno riportato lievi traumi. Trasportati in ospedale per le cure del caso, i feriti hanno ricevuto una prognosi rispettivamente di tre e sette giorni. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per i rilievi e gli accertamenti. Il conducente della Ford Puma è stato sottoposto all’alcol test, risultando positivo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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