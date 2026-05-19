Positivo all' alcol test dopo un incidente | patente ritirata a un 42enne

Da salernotoday.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella zona di Capaccio Paestum, le forze dell'ordine hanno fermato un uomo di 42 anni coinvolto in un incidente, sottoponendolo ai test di alcol. I risultati hanno evidenziato la positività all’assunzione di sostanze alcoliche. A seguito di ciò, gli agenti hanno ritirato la patente di guida dell’uomo. Le operazioni di controllo continuano senza interruzioni nel territorio, con l’obiettivo di garantire la sicurezza sulle strade locali.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

A Capaccio Paestum proseguono senza sosta i controlli sul territorio e le attività di sicurezza stradale disposte dall’Amministrazione comunale. Nella serata di domenica 17 maggio, gli agenti della Polizia Municipale, guidati dal comandante Antonio Rinaldi, sono intervenuti in località Sorvella a. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Napoli, auto investe e uccide due donne sulle strisce pedonali: arrestato il conducente, era ubriaco

Video Napoli, auto investe e uccide due donne sulle strisce pedonali: arrestato il conducente, era ubriaco

Sullo stesso argomento

Incidente a Corso Garibaldi, investe ed uccide due donne: positivo all'alcol test, arrestato 34enneProseguono le indagini sul gravissimo incidente stradale verificatosi nella serata di ieri, domenica 22 marzo, intorno alle ore 19:15, in Corso...

Sanremo, blitz notturno della Polizia: patente ritirata per alcol? Cosa scoprirai Come hanno individuato i conducenti con luci difettose durante la notte? Quali altre irregolarità tecniche hanno scoperto le...

positivo all alcol testGuida a zig-zag e con alcol test cinque volte oltre il limite: denunciato un quarantenneL'uomo, un disoccupato del posto fermato quasi in coma etilico, è stato bloccato dai carabinieri della Compagnia di Cammarata ... lasicilia.it

positivo all alcol testGenova, si schianta contro le auto della polizia: denunciato per guida in stato di ebbrezzaIncidente a Genova davanti alla Questura: automobilista ubriaco si schianta contro volanti della polizia, denunciato per guida in stato di ebbrezza. ligurianotizie.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web