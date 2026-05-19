Positivo all' alcol test dopo un incidente | patente ritirata a un 42enne

Nella zona di Capaccio Paestum, le forze dell'ordine hanno fermato un uomo di 42 anni coinvolto in un incidente, sottoponendolo ai test di alcol. I risultati hanno evidenziato la positività all’assunzione di sostanze alcoliche. A seguito di ciò, gli agenti hanno ritirato la patente di guida dell’uomo. Le operazioni di controllo continuano senza interruzioni nel territorio, con l’obiettivo di garantire la sicurezza sulle strade locali.

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