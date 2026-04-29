Incidente alla Cortina del Porto | due feriti e via Vittorio Emanuele chiusa

Oggi pomeriggio, intorno alle 14, nella zona della Cortina sul Porto si è verificato un incidente tra un'auto e uno scooter. A seguito dello scontro, due persone sono rimaste ferite: un uomo e una donna. La strada via Vittorio Emanuele è stata chiusa al traffico dopo l’accaduto. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine per gestire la situazione.

Due persone, un uomo e una donna, sono rimaste ferite in un incidente avvenuto intorno alle 14 nella zona della Cortina sul Porto, a seguito di uno scontro tra un’automobile e uno scooter.Entrambi i feriti sono stati soccorsi dal personale del 118 intervenuto sul posto. Uno dei due è stato.🔗 Leggi su Messinatoday.it Notizie correlate Morto l’uomo investito da scooter a Corso Vittorio Emanuele: secondo incidente mortale in due giorni a NapoliIncidente al Corso Vittorio Emanuele, deceduto nella notte l'uomo investito nella serata di ieri. Grave incidente su Via Anticolana, due feriti e strada chiusaUn pomeriggio di paura e sirene lungo la via Anticolana che collega Anagni a Fiuggi nel nord della provincia di Frosinone.