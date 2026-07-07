incidente in sicilia per marina di guardo il racconto della mamma di chiara ferragni

Una donna ha mostrato su Instagram un grande livido tra mento e collo, spiegando ai follower che si tratta di un incidente avvenuto di recente. La donna ha pubblicato un selfie in cui si vede chiaramente l’ematoma, accompagnandolo con un messaggio che spiega la sua assenza dai social. La foto è stata scattata in Sicilia, senza ulteriori dettagli sull’accaduto.

Per spiegare ai follower la sua recente assenza dai social, Marina Di Guardo ha pubblicato un selfie in cui è ben visibile un esteso ematoma tra il mento e il collo. Quindi, la tre volte mamma ha raccontato quanto accaduto. «Amici carissimi, forse avrete notato che sono un po' assente negli ultimi giorni. La settimana scorsa in Sicilia ho avuto un incidente stradale», ha scritto la 64enne. Secondo quanto riferito dalla stessa scrittrice, un trattore sarebbe sbucato da un sentiero di campagna, immettendosi improvvisamente sulla strada percorsa dall'auto sulla quale viaggiava insieme al suo gruppo di amici. «Poteva andare molto... 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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