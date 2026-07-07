Incidente a Ponte di Nona auto sbanda e finisce contro un albero | morto un 66enne

Da fanpage.it 7 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un uomo di 66 anni è morto in un incidente avvenuto in via Ponte di Nona a Roma, dove la sua auto ha sbattuto contro un albero. Secondo le prime ricostruzioni, avrebbe perso il controllo del veicolo, probabilmente a causa di un malore. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le cause dell’incidente.

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Grave incidente in via Ponte di Nona a Roma, dove un 66enne è morto finendo contro un albero. Avrebbe perso il controllo alla guida, forse a causa di un malore. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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