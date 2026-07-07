Un uomo è morto martedì mattina in un incidente a Ponte di Nona, quando la sua auto è uscita di strada e si è schiantata contro un albero in via di Ponte di Nona alle 7. La vettura ha subito danni significativi nell’impatto, che non ha lasciato scampo al conducente. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. La polizia sta indagando sulle cause dell’incidente.

Ancora un incidente mortale nella Capitale. Un uomo ha perso la vita nelle prime ore della mattinata di martedì mentre si trovava alla guida della sua auto: la vettura è uscita di strada alle 7 schiantandosi contro un albero in via di Ponte di Nona. Inutili purtroppo i soccorsi da parte dell'Ares 118. Sul posto sono giunti i vigili urbani per i rilievi. Ancora da ricostruire la dinamica dei fatti. Dall'inizio dell'anno le vittime della strada solo nell'area urbana della Capitale sono 50. . 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

© Roma.corriere.it - Incidente a Ponte di Nona, auto finisce contro un albero: morto il conducente

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