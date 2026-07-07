Roma Ponte di Nona auto finisce contro albero | morto il conducente

Un uomo ha perso la vita martedì mattina a Roma, quando la sua auto è uscita di strada e si è schiantata contro un albero in via di Ponte di Nona. L’incidente è avvenuto alle 7 e il conducente è stato trovato senza vita sul luogo dell’impatto. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le cause dello schianto.

Ancora un incidente mortale nella Capitale. Un uomo ha perso la vita nelle prime ore della mattinata di martedì mentre si trovava alla guida della sua auto: la vettura è uscita di strada alle 7 schiantandosi contro un albero in via di Ponte di Nona. Inutili purtroppo i soccorsi da parte dell'Ares 118. Sul posto sono giunti i vigili urbani per i rilievi. Ancora da ricostruire la dinamica dei fatti. Dall'inizio dell'anno le vittime della strada solo nell'area urbana della Capitale sono 50. . 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

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