incidente a milano la rimozione della bici incastrata sotto al camion

Notizia in breve

Una donna è deceduta martedì 7 luglio a Milano in un incidente con un camion in via Gattamelata. La vittima stava pedalando quando è stata coinvolta nello scontro. La bicicletta si è incastrata sotto il veicolo e i soccorsi sono intervenuti sul posto. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le cause dello scontro. Nessuna altra persona è rimasta coinvolta. La strada è stata chiusa temporaneamente durante le operazioni di rimozione del mezzo e della bicicletta.