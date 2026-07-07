Incidente a Milano la rimozione della bici incastrata sotto al camion
Una donna è deceduta martedì 7 luglio a Milano in un incidente con un camion in via Gattamelata. La vittima stava pedalando quando è stata coinvolta nello scontro. La bicicletta si è incastrata sotto il veicolo e i soccorsi sono intervenuti sul posto. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le cause dello scontro. Nessuna altra persona è rimasta coinvolta. La strada è stata chiusa temporaneamente durante le operazioni di rimozione del mezzo e della bicicletta.
Una donna è morta nel primo pomeriggio di martedì 7 luglio in un incidente avvenuto con un camion mentre era in bicicletta. L'impatto è avvenuto in via Gattamelata a Milano. La donna è stata trasportata in codice rosso all'ospedale Niguarda ma è poi deceduta. Nelle immagini la polizia locale impegnata nella rimozione della bicicletta incastrata sotto al camion Il 22-23-24 giugno, esce in sala il documentario Vittorio De Sica – La vita in scena diretto da Francesco Zippel. Il film. Società soggetta a direzione e coordinamento di Editoriale Nazionale S.p.A. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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