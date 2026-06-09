Milano 2026 | al centro della sfida climatica la rimozione della CO2

Milano 2026 si concentra sulla rimozione della CO2 come risposta alla crisi climatica. Le tecnologie di cattura e rimozione del carbonio (CDR) sono al centro del dibattito, con domande su come possano evitare il superamento delle soglie climatiche. Si discutono anche i potenziali rischi di queste operazioni per gli ecosistemi marini e terrestri, senza ancora definire soluzioni definitive o regolamentazioni precise.

Come possono le tecnologie CDR prevenire il superamento delle soglie climatiche? Quali rischi comportano queste operazioni per gli ecosistemi marini e terrestri? Come trasformerà la rimozione della CO2 l'economia industriale globale? Chi definirà le regole per gestire la nuova infrastruttura climatica??? In Breve Evento dal 10 al 12 giugno 2026 organizzato da CMCC e Politecnico di Milano 192 contributi scientifici selezionati su un totale di 337 candidature internazionali M . 🔗 Leggi su Ameve.eu

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