Un autobus di linea è uscito di strada tra Maranola e Castellonorato, provocando un morto e due feriti lievi. Secondo le prime ipotesi, l'autista potrebbe aver avuto un malore prima dell’incidente. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno estratto i feriti e constatato il decesso del passeggero. La polizia sta indagando sulle cause, mentre il veicolo è stato sequestrato.

Grave incidente a Formia: un bus è finito fuori strada, il bilancio è di un morto e altre due ferite, in maniera lieve. E' avvenuto tra Maranola e Castellonorato, in provincia di Latina. Secondo una prima ricostruzione degli agenti del commissariato di Formia, intervenuti sul posto, il mezzo - un autobus di linea - è uscito di strada a Castellonorato Trivio. Le causa sono ancora in corso di accertamento, ma tra le prime ipotesi c'è un malore dell'autista. La vittima era un passeggero dell'autobus, così come i due feriti, trasportati in ospedale per accertamenti. Le forze dell'ordine stanno ricostruendo l'esatta dinamica dell'incidente. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

© Roma.corriere.it - Formia, autobus di linea fuori strada: un passeggero morto e altri due feriti. Ipotesi malore dell'autista

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