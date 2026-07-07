La Procura ha avviato un’indagine sulla gestione economica del club di calcio Bari, con due persone iscritte nel registro degli indagati. Sono coinvolti Luigi e il padre Aurelio De Laurentiis. L’indagine si concentra sulla revisione dei bilanci e sul trasferimento del portiere Caprile. Finora, non sono stati resi noti dettagli specifici sulle accuse o sulle prove raccolte.

ABBONATI A DAYITALIANEWS La Procura ha aperto un’inchiesta sulla gestione economica della SSC Bari che vede indagati Luigi De Laurentiis e il padre Aurelio De Laurentiis. Il primo è amministratore unico del Bari, mentre il secondo ricopre il ruolo di presidente del consiglio di amministrazione del SSC Napoli ed è legale rappresentante della **Filmauro>. Le ipotesi di reato contestate comprendono bancarotta fraudolenta patrimoniale, bancarotta fraudolenta impropria da reato societario e false comunicazioni sociali. Sotto esame i conti del Bari. Al centro delle indagini vi è la situazione finanziaria del club biancorosso. Secondo gli... 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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© Dayitalianews.com - Inchiesta sul Bari, indagati Luigi e Aurelio De Laurentiis: nel mirino i bilanci e il trasferimento di Caprile

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BANCAROTTA, INDAGATI AURELIO e LUIGI DE LAURENTIIS. Perquisite le sedi del NAPOLI e del BARI

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Aurelio e Luigi #DeLaurentiis sono indagati per l’ipotesi di reato di bancarotta fraudolenta e falso in bilancio in relazione ai bilanci del #Bari. Secondo la Procura di Bari i conti del club potrebbero essere stati peggiorati attraverso alcune plusvalenze create arta x.com

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