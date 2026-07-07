Gli investigatori hanno ascoltato negli ultimi giorni l’ex designatore degli arbitri e due ex presidenti dell’associazione italiana degli arbitri. Le testimonianze sono state raccolte nell’ambito di un’indagine in corso, che riguarda presunte irregolarità legate alla gestione degli arbitri. Ora si attende una decisione sulla sorte dell’indagine, con possibili sviluppi che potrebbero portare a un processo o all’archiviazione.

AGI - L'ex designatore degli arbitri Gianluca Rocchi e gli ex presidenti dell'AIA Antonio Zappi e Alfredo Trentalange sono stati sentiti nei giorni scorsi nell'ambito dell' inchiesta della Procura di Milano. Lo apprende l'AGI da fonti qualificate. È l'ultima parte dell'attività degli inquirenti, svolta in gran segreto dopo le audizioni alla luce del sole a Palazzo di Giustizia, che stanno valutando se chiedere l' archiviazione delle accuse oppure chiudere l'inchiesta in vista del processo. Rocchi è stato sentito per la prima volta dopo avere scelto, il 30 aprile scorso, di non rispondere all'invito a comparire del pm Maurizio Ascione. Il suo... 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Inchiesta sugli arbitri: stretta finale di interrogatori, processo o archiviazione?

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