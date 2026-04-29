Caos arbitri l’inchiesta sulla frode sportiva entra nel vivo | domani iniziano gli interrogatori Tutti i dettagli

L'inchiesta sulla frode sportiva legata al settore arbitrale si avvicina a una fase cruciale, con i primi interrogatori previsti già per domani. Le autorità hanno programmato di ascoltare diversi soggetti coinvolti, mentre le indagini continuano a chiarire le dinamiche di un episodio che ha suscitato grande attenzione nel mondo dello sport. Le comunicazioni ufficiali non hanno ancora rivelato i nomi delle persone coinvolte.

Inter News 24 Caos arbitri, prosegue l’inchiesta sulla frode sportiva: domani iniziano gli interrogatori. Ecco tutti i dettagli. La Procura di Milano, sotto la guida del pm Maurizio Ascione, sta accelerando le indagini sul caso Rocchi, un’inchiesta che scuote le fondamenta del calcio italiano con la pesante ipotesi di frode sportiva. Al centro del mirino ci sono le designazioni arbitrali, che secondo l’accusa sarebbero state concordate a tavolino per favorire l’ Inter. L’episodio chiave risalirebbe al 2 aprile 2025, durante il derby di Coppa Italia contro il Milan di Sergio Conceicao. Gli inquirenti sospettano che, tra le mura di San Siro, l’ex designatore abbia avuto colloqui decisivi con altri esponenti del mondo arbitrale per pilotare l’andamento della gara a favore dei nerazzurri.🔗 Leggi su Internews24.com

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