Inchiesta arbitri domani iniziano gli interrogatori | tocca a Butti! Non sequestrato il telefono di Rocchi

Domani prenderanno il via gli interrogatori nell’ambito dell’indagine sugli arbitri, con il primo a essere ascoltato un funzionario coinvolto. La Procura di Milano ha deciso di non sequestrare il telefono di un altro funzionario coinvolto nell’indagine. L’inchiesta riguarda presunte irregolarità e comportamenti sospetti tra alcuni arbitri e membri della commissione. Al momento, non sono stati diffusi dettagli sui contenuti delle testimonianze in programma.

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