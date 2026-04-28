Terremoto arbitri | l’inchiesta di Milano si allarga Rocchi non si presenta all' interrogatorio respinto il ricorso di Zappi

L'inchiesta giudiziaria che coinvolge il settore arbitrale italiano si sta ampliando, con nuovi sviluppi emersi a Milano. Tra le questioni in esame, il mancato interrogatorio di un ex dirigente e il rigetto del ricorso presentato da un altro soggetto coinvolto. La situazione si sta evolvendo con ulteriori approfondimenti e interrogatori, mentre alcuni coinvolti non hanno preso parte alle procedure previste.

Il mondo arbitrale italiano continua a essere scosso da una tempesta giudiziaria che si arricchisce di nuovi capitoli. Al centro dell’inchiesta della Procura di Milano, guidata dal pm Maurizio Ascione, non c'è più solo la figura dell’ex designatore Gianluca Rocchi, ma un presunto "sistema" di accordi volti a manipolare le designazioni per favorire o "schermare" determinati direttori di gara. Il "Patto di San Siro" e le manovre sulle designazioni Secondo l’ipotesi accusatoria, il 2 aprile 2025, presso lo stadio di San Siro, sarebbe stato siglato un accordo tra Rocchi e altre persone appartenenti al mondo arbitrale — sulle quali la Procura sta attivamente lavorando — per una frode sportiva.🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Terremoto arbitri: l’inchiesta di Milano si allarga. Rocchi non si presenta all'interrogatorio, respinto il ricorso di Zappi Notizie correlate Caos arbitri: l’inchiesta si allarga e arriva il sostituto di RocchiContinua a tenere banco l’inchiesta che ha avviato la Procura di Milano sull’ipotesi di concorso in frode sportiva. Terremoto arbitri, l’inchiesta si allarga: nuovi indagati in vista per il caso delle presunte frodi. Gli sviluppidi Alberto PetrosilliTerremoto arbitri, sembra destinato ad allargarsi il numero degli indagati da qui ai prossimi giorni: tutti gli sviluppi L’Inter... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Terremoto nel calcio, indagato il designatore degli arbitri Rocchi. Lui si autosospende: Ho sempre agito correttamente; Terremoto nel calcio, indagato il designatore degli arbitri Rocchi; Terremoto nel calcio, il designatore degli arbitri Rocchi indagato per frode sportiva; Terremoto nel calcio e sul Var: Rocchi indagato per frode sportiva. Terremoto arbitri: l’inchiesta di Milano si allarga. Rocchi non si presenta all'interrogatorio, respinto il ricorso di ZappiTra il presunto accordo di San Siro e l'ombra del caso Doveri, l'inchiesta sul mondo arbitrale si allarga: intercettazioni e audio Var al setaccio mentre il sindacato dei fischietti si schiera con g ... msn.com Caos arbitri, terremoto in Serie A: Rocchi si ferma, cosa rischia davvero l’InterIl calcio italiano torna a fare i conti con uno scenario che riporta alla memoria le pagine più controverse del passato. L’inchiesta aperta dalla Procura di ... thesocialpost.it Terremoto arbitri, cosa succede adesso Il parere degli ospiti di TMWRadio a Maracanà x.com Terremoto arbitri: Dino Tommasi è il nuovo designatore ad interim al posto di Rocchi - facebook.com facebook