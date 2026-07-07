Inchiesta Elkann archiviata a Torino l’indagine su Lapo e Ginevra

La procura di Torino ha deciso di archiviare l’indagine su Lapo e Ginevra, coinvolti in un procedimento riguardante la residenza di una vedova di un noto avvocato. Un gip ha firmato il provvedimento che ha portato all’archiviazione, consentendo ai due di uscire dal procedimento. La vicenda riguardava la residenza della donna, vedova di un famoso avvocato, e non ci sono più indagini in corso su di loro.

È così che, per decisione della procura di Torino e di un gip del capoluogo piemontese, i tre sono usciti dal procedimento sulla residenza di Marella Caracciolo, la vedova dell’avvocato Gianni Agnelli. Lo si ricava da alcuni cenni della sentenza con cui la Cassazione, lo scorso marzo, ha dichiarato inammissibile un ricorso della difesa di John Elkann contro la cosiddetta ‘imputazione coatta’. ANSA Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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INCREDIBILE ERRORE LA JUVENTUS ERA INNOCENTE

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