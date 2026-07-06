Eredità Agnelli archiviata l’indagine su Lapo e Ginevra Elkann

Notizia in breve

L’indagine che coinvolgeva i fratelli Lapo e Ginevra Elkann in relazione alla residenza di Marella Caracciolo, moglie di un ex dirigente di una nota famiglia industriale, è stata archiviata. L’indagine si era concentrata sui loro presunti ruoli nel procedimento legato alla gestione patrimoniale. La procura ha deciso di chiudere il fascicolo senza procedere oltre. La vicenda riguardava aspetti legati alla tenuta di un’immobile di famiglia e alle sue modalità di trasferimento.