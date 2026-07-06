Eredità Agnelli archiviata l’indagine su Lapo e Ginevra Elkann
L’indagine che coinvolgeva i fratelli Lapo e Ginevra Elkann in relazione alla residenza di Marella Caracciolo, moglie di un ex dirigente di una nota famiglia industriale, è stata archiviata. L’indagine si era concentrata sui loro presunti ruoli nel procedimento legato alla gestione patrimoniale. La procura ha deciso di chiudere il fascicolo senza procedere oltre. La vicenda riguardava aspetti legati alla tenuta di un’immobile di famiglia e alle sue modalità di trasferimento.
A Torino si chiude con un’archiviazione l’indagine che coinvolgeva i fratelli Lapo e Ginevra Elkann, nell’ambito del procedimento che riguardava la residenza di Marella Caracciolo, moglie dell’avvocato Gianni Agnelli. Lo ha deciso il gip del capoluogo piemontese – a quanto conferma uno dei legali degli Elkann, Federico Cecconi – su richiesta della procura. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong. 🔗 Leggi su Lapresse.it
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