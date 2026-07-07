Il giudice ha archiviato le accuse di truffa e dichiarazione infedele contro i fratelli Ginevra e Lapo Elkann, riguardanti l’eredità della famiglia Agnelli. La decisione arriva dopo la richiesta della procura di mettere fine alle indagini. Le accuse si riferivano a presunte irregolarità nella gestione dei beni ereditari. La procedura legale si conclude con l’archiviazione, senza ulteriori sviluppi o rinvii.

Il giudice per le indagini preliminari (gip) ha accolto la richiesta di archiviazione fatta dalla procura per le accuse di truffa ai danni dello stato e dichiarazione infedele nei confronti dei fratelli Ginevra e Lapo Elkann relative al complesso caso dell’eredità della famiglia Agnelli. Sono state archiviate anche le accuse nei confronti del notaio svizzero Urs Robert von Grünigen, mentre il gip ha disposto l’imputazione coatta nei confronti di John Elkann e del commercialista della famiglia, Gianluca Ferrero. Significa che ha obbligato la procura a formulare delle accuse contro di loro nonostante la richiesta di archiviazione. Secondo la procura Ginevra e Lapo Elkann e von Grünigen non sarebbero stati consapevoli dell’eventuale illegalità delle proprie azioni perché sarebbero stati ingannati da Ferrero e John Elkann. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Le accuse contro Lapo e Ginevra Elkann relative all’eredità degli Agnelli sono state archiviate

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