Milano ex capo ultrà Inter Ferdico si pente | ' Ndrangheta anche dentro la curva del Milan Dimarco invidioso di Calhanoglu

Notizia in breve

Un ex capo ultrà dell'Inter ha rivelato che la 'ndrangheta avrebbe infiltrato anche la curva del Milan. Ha anche dichiarato che un calciatore del club rossonero sarebbe invidioso di un compagno di squadra, senza specificare i nomi. La sua testimonianza si aggiunge a quella di un altro collaboratore di giustizia, che ha iniziato a collaborare con i magistrati milanesi.