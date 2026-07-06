Milano ex capo ultrà Inter Ferdico si pente | ' Ndrangheta anche dentro la curva del Milan Dimarco invidioso di Calhanoglu
Un ex capo ultrà dell'Inter ha rivelato che la 'ndrangheta avrebbe infiltrato anche la curva del Milan. Ha anche dichiarato che un calciatore del club rossonero sarebbe invidioso di un compagno di squadra, senza specificare i nomi. La sua testimonianza si aggiunge a quella di un altro collaboratore di giustizia, che ha iniziato a collaborare con i magistrati milanesi.
Un nuovo collaboratore di giustizia scuote l'inchiesta sulle curve di San Siro. Dopo Andrea Beretta, anche Marco Ferdico, il secondo ex capo della curva dell'Inter, ha iniziato a parlare con i magistrati milanesi. Dai primi verbali depositati nel processo per l'omicidio di Vittorio Boiocchi, ucciso a Milano il 29 ottobre 2022, emergono riferimenti non solo alla presenza della 'ndrangheta nell'ambiente ultrà interista, ma anche a un presunto ruolo dietro la curva del Milan. Milano, ex capo ultrà Inter Ferdico si pente: "'Ndrangheta anche dentro la curva del Milan, Dimarco invidioso di Calhanoglu" Secondo quanto... 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
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'ndrangheta, l'ex capo ultrà dell'Inter Marco Ferdico tra i 54 arrestati in una maxi operazione
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