Inchiesta sulle Curve a Milano si pente Marco Ferdico | La ‘ndrangheta anche dietro gli ultrà del Milan Trimboli disse sì al patto Champions con gli interisti

Notizia in breve

Marco Ferdico, ex vice leader della curva ultrà dell’Inter, ha ammesso di aver avuto rapporti con la ‘ndrangheta e di aver partecipato a un patto con tifosi dell’Inter per la qualificazione in Champions League. La sua confessione arriva dopo quella di Andrea Beretta, e si inserisce in un'inchiesta che coinvolge anche elementi della tifoseria del Milan, con riferimenti a presunti legami tra ultrà e organizzazioni criminali.