Inchiesta sulle Curve a Milano si pente Marco Ferdico | La ‘ndrangheta anche dietro gli ultrà del Milan Trimboli disse sì al patto Champions con gli interisti
Marco Ferdico, ex vice leader della curva ultrà dell’Inter, ha ammesso di aver avuto rapporti con la ‘ndrangheta e di aver partecipato a un patto con tifosi dell’Inter per la qualificazione in Champions League. La sua confessione arriva dopo quella di Andrea Beretta, e si inserisce in un'inchiesta che coinvolge anche elementi della tifoseria del Milan, con riferimenti a presunti legami tra ultrà e organizzazioni criminali.
Dopo Andrea Beretta si «pente» un altro capo della curva ultrà dell’Inter, il suo ex vice Marco Ferdico. E, in mezzo ai tanti omissis dei primi verbali depositati ora nel processo per l’omicidio del precedente capo ultrá nerazzurro Vittorio Boiocchi il 29 ottobre 2022 a Milano, affiora la presenza della ‘ndrangheta allo stadio non solo (come già noto) dietro gli ultrá dell’Inter con la cosca calabrese Bellocco (quella di Antonio, ucciso il 4 settembre 2024 da Beretta al culmine di reciproche recriminazioni innescate da contrasti sulla gestione dei guadagni), ma anche dietro la curva di ultrá del Milan con la cosca calabrese Trimboli. Almeno così racconta Ferdico il 30 maggio ai pm milanesi Stefano Ammendola e Paolo Storari, che lo ascoltano insieme al collega della Procura nazionale antimafia Giovanni Musaró. 🔗 Leggi su Milano.corriere.it
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Inchiesta ultras, Ferdico: Boiocchi aveva ragione, le mie scuse sarebbero ipocrite
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