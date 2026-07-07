Gianluca Rocchi si è presentato in tribunale per rispondere alle accuse nell’ambito dell’inchiesta sugli arbitri. L’udienza, inizialmente prevista a fine aprile, è stata posticipata di alcuni mesi. Rocchi, chiamato dal pubblico ministero, ha scelto di non rispondere alle domande durante l’audizione. La sua presenza in tribunale è durata poco, e l’udienza è stata rinviata.

L’appuntamento è stato solo rimandato di qualche mese. Gianluca Rocchi era stato convocato dal pm Ascione lo scorso 30 aprile, scegliendo però di avvalersi della facoltà di non rispondere. Sei giorni fa, invece, ha deciso di presentarsi negli uffici della Procura di Milano e di rispondere alle domande dell'accusa. L’interrogatorio è durato a lungo: Rocchi ha risposto, chiarendo alcuni dettagli agli inquirenti e spiegando come sarebbero andate determinate questioni. L’ex designatore, indagato per concorso in frode sportiva, ha deciso di respingere le accuse. Secondo gli inquirenti avrebbe combinato o orientato le designazioni di due gare dell'Inter nel 2025 (Bologna-Inter e il derby di Coppa Italia) e violato il protocollo Var durante Udinese-Parma dello scorso campionato. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Inchiesta arbitri, Rocchi si presenta in tribunale e si difende dalle accuse

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