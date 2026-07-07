inchiesta arbitri rocchi si difende e respinge tutte le accuse del pm ascione

Si è presentato sei giorni fa davanti ai pm di Milano e si è difeso da tutte le accuse di concorso in frode sportiva l'ormai ex designatore degli arbitri Gianluca Rocchi, tra gli indagati nell'inchiesta sul sistema arbitrale del pm Maurizio Ascione, affiancato da qualche settimana anche dall'aggiunto Paolo Ielo. Rocchi, già convocato per un interrogatorio a fine aprile, aveva scelto di avvalersi della facoltà di non rispondere e di non presentarsi in una caserma della Gdf, mentre la scorsa settimana, difeso dagli avvocati Antonio Bana e Antonio D'Avirro, ha deciso di rispondere alle domande degli inquirenti e di respingere le accuse. Ossia... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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Inchiesta arbitri: Rocchi cita un dirigente Inter, chi è e la ricostruzione della Procura di Milano

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