L'ex designatore degli arbitri non si è presentato davanti ai pubblici ministeri, seguendo il consiglio dei suoi avvocati. Le indagini, concentrate su alcuni incontri a San Siro e su episodi ancora in fase di valutazione, continuano ad approfondire diversi aspetti legati all'inchiesta sugli arbitri. Le autorità giudiziarie stanno analizzando le testimonianze e i documenti raccolti finora, senza aver ancora emesso eventuali provvedimenti.

L’ex designatore rinuncia all’interrogatorio su consiglio dei legali. Spunta il “vertice” di San Siro e nuovi episodi sotto la lente L’inchiesta sugli arbitri che sta scuotendo la Serie Aentra in una fase delicatissima.Gianluca Rocchi, autosospesosi dopo l’avviso di garanzia per concorso in frode sportiva,ha deciso di non presentarsi all’interrogatorio fissato dalla Procura di Milano. A spiegare la scelta è stato il suo legale, Antonio D’Avirro: la difesa non ha ancora accesso agli atti dell’indagine e, senza conoscere gli elementi d’accusa, non ritiene possibile affrontare efficacemente l’interrogatorio. Rocchi avrebbe potuto avvalersi della facoltà di non rispondere, ma la Procura ha accettato di dispensarlo dalla comparizione.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Inchiesta arbitri, Rocchi non si presenta dai pm: il punto sulle indagini

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Il PM Maurizio Ascione, incaricato dell'inchiesta sugli arbitri, lascia la Procura di Milano: https://fanpa.ge/z66d1 - facebook.com facebook