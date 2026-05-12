Inchiesta arbitri Zazzaroni dal PM | Nessuna pressione su Rocchi

Il direttore del Corriere dello Sport è stato ascoltato dalla Procura di Milano nell’ambito di un’indagine sugli arbitri. Durante l’audizione, ha dichiarato che non ci sarebbero state pressioni né minacce nei confronti dell’ex presidente designato della FIGC. La testimonianza si inserisce in un quadro di verifiche su eventuali interferenze nel settore arbitrale, senza che siano stati riscontrati collegamenti con episodi di grande rilievo come Calciopoli.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Inter News 24 Il direttore del Corriere dello Sport testimonia in Procura a Milano: non emergerebbero minacce o scenari simili a Calciopoli. L’inchiesta che sta scuotendo il mondo arbitrale prosegue presso la Procura di Milano con una nuova serie di audizioni. Stamattina è stato il turno di Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, il quale si è presentato davanti al PM Maurizio Ascione nelle vesti di « teste volontario ». Durante il colloquio, il giornalista ha voluto precisare la propria posizione in merito alla gestione dei fischietti italiani, dichiarando che, per quanto a sua conoscenza, l’ex designatore « Gianluca Rocchi non abbia mai subito pressioni da parte dei dirigenti dei club », i quali a loro volta « non sentivano direttamente l’ex designatore ».🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Inchiesta arbitri, Zazzaroni dal PM: «Nessuna pressione su Rocchi» ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Inchiesta arbitri, Gervasoni interrogato dal pm: Rocchi sceglie il silenzio. Gli aggiornamenti in direttaGiornata decisiva nell’inchiesta sugli arbitri condotta dal pm Maurizio Ascione: Andrea Gervasoni, supervisore Var autosospeso e indagato per... Inchiesta arbitri, il pm indaga su un presunto incontro Rocchi-Schenone. Sotto la lente anche le “pretese” dei clubL’ipotesi su cui sta lavorando la Procura di Milano, nell’inchiesta sul sistema arbitrale, è che all’ormai noto incontro “presso lo stadio San Siro”... Argomenti più discussi: Caso Rocchi, Zazzaroni: Detto 200 volte, l’Inter non c’entra nulla. Caressa: Caos tra arbitri; Caos arbitri, Zazzaroni: Capisco gli juventini. Ma l'Inter non c'entra nulla. La reazione di Caressa; Zazzaroni risponde ad un tifoso: Non cambierà nulla? Presto capirai perché vedrai i 4 arbitri…; Zazzaroni: Cagata di inchiesta, avremo simpatiche sorprese gli danno dell’interista: replica show. Inchiesta arbitri, ascoltato Ivan Zazzaroni, che ha fornito la sua versione sui presunti condizionamenti nelle designazioni arbitrali e sulle pressioni alla sala VAR, mentre l’indagine prosegue con nuovi sviluppi. @qn_giorno x.com L’inchiesta sugli arbitri si allarga: Ivan Zazzaroni ascoltato come testimone in Procura a MilanoProseguono le audizioni davanti al pm Ascione: ieri è stato sentito il legale della FIGC Viglione. Sotto la lente il sistema delle designazioni e le presunte pressioni sulla sala Var ... affaritaliani.it